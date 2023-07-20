Міністерство оборони попереджає: Україна вважатиме військовими цілями судна, що прямують у російські або окуповані порти

Міноборони України попередило, що вважатиме всі судна, що прямують до російських портів у Чорному морі, а також до портів на тимчасово окупованих територіях, такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками».

У такий спосіб українське міністерство відповіло на погрози Росії на адресу цивільних суден, які прямуватимуть в українські порти. Напередодні в середу, 19 липня, Росія заявила, що вважатиме їх «військовими цілями».