Соліст гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк воює на Сході

Український музикант, соліст гурту «Бумбокс» родом з Черкас, який став знаменитим на весь світ після виконання пісні «Ой у лузі червона калина» у перші дні повномасштабного вторгнення росії, показав фото з фронту.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк вступив до підрозділу «Софія» патрульної поліції України. Воїн виконує бойові завдання та здійснює гуманітарні місії.

На новому знімку, поширеному в соцмережах, музикант постав усміхнений у військовій формі та амуніції. «16 місяців перегонів за існування Української нації і Держави! Честь знати Справжніх! Вічна пам’ять полеглим за майбутнє дітей у європейській сім’ї гідних людей! Рядовий Хливнюк Андрій Володимирович», – підписав він фото.

Наприкінці осені артист вже розповідав, чим займається на війні. Певний час він ніс службу у Краматорську, частина хлопців з його підрозділу – у Бахмуті. Співак з іншими патрульними евакуйовував людей із міст, де йдуть бойові дії. Зараз Андрій Хливнюк виконує бойові завдання. Він оператор бойового ударного дрона, займається аеророзвідкою і ударними місіями.