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Соліст гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк воює на Сході

Дата: 19.07.2023
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У кадр фото, опублікованого знаменитим співаком, потрапила частина екіпіровки: шолом з тримачем для гоупро-камери, тактичні окуляри на грудях, турнікет на плечі, рукоятка ножа під лівою рукою, патчі з групою крові, назвою поліцейського підрозділу, позивним, кораблем вікінгів і магнітофонною касетою по центру - як символом мирного життя й музики...

Український музикант, соліст гурту «Бумбокс» родом з Черкас, який став знаменитим на весь світ після виконання пісні «Ой у лузі червона калина» у перші дні повномасштабного вторгнення росії, показав фото з фронту.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк вступив до підрозділу «Софія» патрульної поліції України. Воїн виконує бойові завдання та здійснює гуманітарні місії.

На новому знімку, поширеному в соцмережах, музикант постав усміхнений у військовій формі та амуніції. «16 місяців перегонів за існування Української нації і Держави! Честь знати Справжніх! Вічна пам’ять полеглим за майбутнє дітей у європейській сім’ї гідних людей! Рядовий Хливнюк Андрій Володимирович», – підписав він фото.

Наприкінці осені артист вже розповідав, чим займається на війні. Певний час він ніс службу у Краматорську, частина хлопців з його підрозділу – у Бахмуті. Співак з іншими патрульними евакуйовував людей із міст, де йдуть бойові дії. Зараз Андрій Хливнюк виконує бойові завдання. Він оператор бойового ударного дрона, займається аеророзвідкою і ударними місіями.

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