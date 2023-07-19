Герой вірусного ролика “Скоро вже буде Паска” роздавав листівки вдячності військовим у Черкасах

Герой вірусного ролика “Скоро вже буде Паска” Матвій Брус влаштував акцію в Черкасах, яка зворушила українських військових. Хлопчик роздавав листівки захисникам зі словами “Дякую за кожен день!”, повідомляє видання «Обозреватель».

Відео акції розлетілося мережею. На опублікованих кадрах видно, як Матвій на вулицях Черкас роздає листівки військовим, дякуючи за захист від окупантів і бажаючи міцного здоров’я, щастя та наснаги.

“Дякую за кожен день. Дякую за спокійний сон. Дякую за вільні міста. Ви наші захисники, обіймаємо вас”, – казав військовим хлопчик.

Нагадаємо, свого часу Матвій став справжньою зіркою мережі, розрекламувавши м’ясні вироби своїх батьків-фермерів напередодні Великодня. Ролик став вірусним. А МЮСЛІ UA на його основі створили ще й запальний музичний трек…

Батько хлопчика, фермер із Золотоніщини Володимир Брус веде YouTube-канал, який має понад 100 тис. підписників, – там він викладає відео про діяльність своєї агрофірми.