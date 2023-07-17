На Черкащині відбувся Фестиваль нескореної Nації “Холодний Яр”

Фестиваль нескореної Nації “Холодний Яр” відбувся 15-16 липня у Мельниках на Черкащині.

Фестиваль просвітницький та патріотичний, організатори так добирають локації та гостей, щоб популяризувати все українське. Цього року у фестивалю є ще одна мета – вшанувати загиблих військових та допомогти воїнам, які зараз захищають Україну, повідомляє “5 канал”.

“Наш друг, хрещений наш Павло Собко який загинув у боях за попасну був співорганізатором цього фестивалю, тому я хочу, щоб мої діти виховувалися в цьому дусі. Дитина попросила корону і чарівну паличку, щоб перетворювати москалів у жаб, тому думаю, що якісь цінності вони уже схоплюють”, – каже військовослужбовець ЗСУ Олександр Носенко.

Від початку повномаштабної війни фестиваль втратив двох співорганізаторів – Павла Собка та Юрія Руфа. Ще частина оргкомітету зараз захищає Україну. Тож цьогорічний дводенний фест присвячений їм.

“Перш за все це присвята нашим загиблим побратимам, які були членами оркомітету, також наші фестивальники, яких ми звикли бачити роками, багатьох уже немає і ми хочемо провести фестиваль у більш такому стриманому форматі. Ми створили майданчик інформаційний для військовослужбовців, запросили сюди різні реабілітаційні центри, психологічні центри, запросили представників державних установ”, – зазначає організаторка фестивалю “Холодний яр” Зоя Бойченко.

Фестиваль нескореної нації холодний яр проводять з 2015 року, минулоріч вперше він не відбувся через повномаштабне вторгнення, а цьогоріч дійство розгорнули на новій локації

Тут більшість локацій були розраховані на військових, для них запросили і гостей, які розважать, зацікавлять та допоможуть психологічно. Серед гостей – журналіст Юрій Бутусов.

“Кожна людина, яка живе з тобою – заслуговує повагу, саме раза війна мобілізованої нації і війна звичайних людей, більшість людей на фронті – це люди, які нне були на фронті, не воювали і не мали ніякого бажання, але коли прийшов час – вони зрозуміли, що за покликом серця вони мають зброю взяти в руки і іти воювати, це вражає”, – зазначив головний редактор інтернет-видання “Цензор.нет” Юрій Бутусов.

Організатори подбали і про дозвілля гостей – майстер-класи народних майстрів, лекції, виставки. “Центр допомоги армії” привіз відстріляні снаряди з війни.

Додали драйву ще і українською музикою, Публіку запалювали відомі українські гурти на великому патріотичному концерті.

“Масштабний захід. Насичена програма. Цей фестиваль не про розваги. Він про спілкування однодумців, про національно-патріотичне виховання молоді, про нашу ідентичність та історію, про збори для ЗСУ та перезавантаження в місці, де гартувалась наша нескорена нація, – відгукнувся про Фестиваль присутній на заході начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. – Для мене, як для уродженця цих країв, Холодний Яр – потужне місце сили, серце нашої незламної країни…”

Відвідини фестивалю безкоштовні, проте на багатьох локаціях були скриньки збору коштів. Їх віддадуть підрозділам, у яких служать члени оргкомітету фестивалю: 56-й Маріупольській бригади, 118-й Черкаській бригаді ТРО і “Карпатській Січі”.

