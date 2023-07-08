Президент присвоїв звання Героя України (посмертно) льотчику-винищувачу з Черкащини

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, у 500-й день від початку повномасштабного вторгнення росії, присвоїв звання Героя України (посмертно) уродженцю Черкащини, льотчику-винищувачу, майору Євгенові Лисенку.

На розгляді президента України Володимира Зеленського знаходилася Електронна петиція, зареєстрована на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України дружиною загиблого у повітряному бою військового пілота родом з Черкащини Євгена Лисенка. Наприкінці 2022 року, трохи більш ніж за два місяці петиція зібрала необхідні для початку процедури розгляду 25 тис. підписів – на підтримку присвоєння майору звання Героя України (посмертно).

Майор Євген Лисенко воював у складі Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна. Це одна з тих бригад, що відмовилися переходити на сторону росії у 2014 році, і перебазувалася з Криму спочатку на Миколаївщину, а потім на захід України.

9 березня 2022 року 28-річний пілот на винищувачі МіГ-29 вступив у свій останній повітряний бій проти двох російських літаків. Один з них Євген встиг збити, проте потім від ворожих снарядів загорівся і його літак…

Першими підписи на відзначення героїзму офіцера-льотчика почали збирати безпосередні свідки його подвигу – жителі сіл Окілок та Новопіль на Житомирщині, над якими відбувався повітряний бій. Навіть коли український винищувач був підбитий, пілот не залишив його кабіну, відтягуючи в останньому польоті палаючу багатотонну машину в поле, подалі від населених пунктів з мирними людьми…

Після загибелі Євгена Лисенка його дружина Катерина разом з 3-річною донкою і сином, якому не було ще й року, приїхала до Ротмистрівки на Смілянщині, де живуть батьки Євгена. Тут і поховали Героя з почестями…

У серпні 2022 року один з пілотів Севастопольської бригади вже зробив оригінальну “відзнаку” для свого командира: на такому ж як у Євгена МіГ-29 пілот наніс ракетний удар по російських окупантах, зафільмувавши це на відео і присвятивши його Євгену Лисенку. Пізніше стало відомо ще й про те, що у Центральноафриканській Республіці випущено пам’ятні поштові марки на честь Євгена Лисенка – з його портретом, зображенням літака, на якому воював і Севастопольської бригади тактичної авіації…