На пропозицію комбата-штурмовика з Черкас, полонені росіяни привітали з Днем народження Головнокомандувача ЗСУ Залужного

«Долгих лет жизни и спасибо за такое отношение», – такими словами привітали полонені під Бахмутом солдати росії Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вітання проголосили у День народження генерала восьмеро військовополонених ворожої армії – на пропозицію командира 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади ЗСУ, черкащанина Дмитра Кухарчука (позивний “Сліп”). Відповідне відео розміщене на офіційній сторінці Третьої штурмової у Facebook.

“Передаємо святкові привітання з ювілеєм Валерію Залужному від обмінного фонду – полонених, захоплених бійцями Третьої штурмової бригади.

Продовжуємо звільняти українські землі під Бахмутом, наближаємо перемогу та пишаємось тим, що є частиною великої військової родини ЗСУ разом з Вами, Генерале. Сталевої витримки та мудрих рішень!”, – йдеться у дописі, який супроводжує відео.

*Ілюстрація: Дмитро Кухарчук і стрій російських військовополонених перед ним (скрін з відео, 8.07.2023)