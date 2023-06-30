Суспільне презентувало документальний фільм “Крим.Звільнення”

Суспільне презентувало фільм про секретну операцію СБУ, яка у 1994 році завадила захопленню Криму російськими ставлениками.

27 червня у приміщенні концертно-студійного комплексу Українського радіо відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Крим. Звільнення», у якому взяли участь як творча команда, так і герої стрічки.

За словами виконавчої продюсерки суспільно-політичного мовлення Суспільного Катерини Феленюк є щонайменше три поважні причини, чому глядачі мають подивитися цей фільм.

«Це фільм про український Крим, а фільмів про Крим багато не буває. Це фільм про маловідому сторінку нашої історії — і до того ж успішну сторінку. Цей фільм може стати частинкою важливого пазлу для розуміння того, як розвивалась історія півострова, починаючи з набуття незалежності й аж до анексії Росією у 2014 році. І я вірю, що цей фільм може стати частинкою пазла для розуміння того, як Крим у недалекому майбутньому повертається додому», — зазначила Катерина Феленюк.

Документальний проєкт про спецоперацію українських спецпризначенців у Криму 1994 року на замовлення Суспільного мовника зняла кіностудія дитячих та юнацьких фільмів імені О.О.Ханжонкова. До праці над документальним проєктом долучилися люди, які протягом років висвітлюють російсько-українську війну: кінопродюсер, підприємець, військовий, керівник загону спецпризначення ударних дронів «Білий орел» Валерій Боровик; оператор стрічки, транслятор реалій війни в Україні Дмитро Санін; кінорежисер і сценарист Сергій Лисенко.

«Ідея цього фільму народилася тоді, коли я з подивом дізнався, що навіть у моєму оточенні люди мого покоління зовсім не знають про операцію, яка була успішною у 1994 році. Тоді ми відстояли Крим. Це лейтмотив того, як потрібно було робити пізніше. Спочатку ми хотіли зробити художній фільм, подавалися на різні конкурси, переписували сценарії — і врешті-решт Суспільне вибрало цей фільм для реалізації», — пригадує кінопродюсер Валерій Боровик.

Фільм «Крим. Звільнення» задумувався ще до повномасштабного вторгнення, війна ж внесла свої корективи й у знімальний процес, і у смислове навантаження стрічки. Творча команда документального проєкту пішла захищати Батьківщину, і зйомки відбувались у перервах між бойовими завданнями.

«Ми сильно затягнули цей проєкт, тому що виїжджали виконувати завдання на передовій, поверталися до фільму — і потім знов на фронт», — розповів Валерій Боровик.

У фільмі «Крим. Звільнення» відтворено період початку 90-х років, коли Крим отримав статус автономії, що сприяло розвитку сепаратистських настроїв на півострові, якими вміло керувала Москва. Росія ніколи не випускала Крим зі свого поля зору, вважаючи статус півострова у складі України простою формальністю та постійно закидаючи його проросійськими наративами. У 1994 році проросійськи налаштовані жителі з-поміж місцевої інтелігенції, військових пенсіонерів і бізнесу розгортають діяльність Республіканської партії Криму, яка прагнула приєднати Крим до Росії. Далі міжпартійний блок «Росія» здобув перемогу на виборах до Верховної Ради АРК, що дозволило російському ставленику Мєшкову стати президентом Криму і розгорнути бурхливу діяльність.

У центрі оповіді — спецпідрозділ СБУ «Альфа», який 29 років тому за одну ніч зупинив заколот ставлеників Росії, які прагнули відокремити півострів від України. Творці фільму поспілкувалися з учасниками спецоперації та з перших вуст дізналися про події тих днів. Перший голова СБУ України Євген Марчук надав унікальні архівні кадри для фільму.

«У 1994-му Київ не тільки показував зуби, а досить серйозно включався політичний компонент. І Верховна Рада, і спецкомісії, і президентські структури, і військові, і спецслужби. Але найголовніше, що Київ щодня давав команди структурам: що робити, як себе вести», — розповідає він у фільмі.

Спроба захопити СБУ в Криму стала останньою краплею для офіційного Києва. І це стало поштовхом до розгортання секретної операції «Щит України».

«Треба було, щоб хтось узяв у свої руки всі ці процеси. В Києві зрозуміли, що треба поспішати. Якби не було таких рішучих кроків і рішучих людей, Москва б затіяла свою гру», — говорить у фільмі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

А під час презентації стрічки він додав: «Те, що зберегли острівок українськості в будинку СБУ в Криму у 1994 році, стало переломним моментом, і після цього вже пішов спад напруги. У 1995 році Верховна Рада прибрала інституцію Президента АР Крим, автономія у своїй діяльності жила у межах правового простору України».

Інтерв’ю з першим головою Служби безпеки України, керівником спецоперації в Криму Євгеном Марчуком вдалося записати за кілька днів до його передчасної смерті. Після цієї сумної звістки перервав свою «обітницю мовчання», яка тривала з 2014 року, і генерал-лейтенант Василь Крутов, погодившись на інтерв’ю для стрічки.

«Дуже потужною силою у тодішньому Криму були організовані злочинні угрупування, фактично вони керували тоді кримською владою і мали серйозний зв’язок із московськими спецслужбами. Ми дуже добре це розуміли. Тому за той період було проведено десятки спецоперацій як на території Криму, так і за його межами. У багатьох речах питання вирішували на дипломатичному рівні, але це лише загальна картинка. Тут працювала дуже потужна оперативно-пошукова робота», — розповів Василь Крутов на презентації фільму «Крим. Звільнення».

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Кінорежисер і сценарист фільму Сергій Лисенко зазначає, що їм вдалося поспілкуватися з людьми, які не люблять публічності, бо вони люди дії, а не майстри художнього слова.

«Фільмом “Крим. Звільнення” наша знімальна група відкриває широкому глядачеві невідому сторінку новітньої історії України. Події 1994-го стали справжнім тестом на зрілість і готовність відстоювати свою територіальну цілісність, і сьогодні ця істина є особливо актуальною, — зазначає Сергій Лисенко. — Ми хотіли зробити цей фільм як ще одну тезу на користь того, що українці — це нація переможців. Ми чекаємо на нашу перемогу, і я дуже сподіваюся, що цей фільм стане однією з цеглин нашої майбутньої звитяги, бо він має надихати людей на думку про те, що у нас просто немає інших варіантів. Ми перемагали раніше — і переможемо зараз».

За словами кінопродюсера Валерія Боровика, у цій історії глядач має побачити приклад того, як можна захищати державу, як можна приймати рішення вчасно і як це призводить до позитивних результатів.

Крім Євгена Марчука та генерал-лейтенанта СБУ Василя Крутова, героями стрічки стали генерал-майор СБУ Віталій Романченко; полковники СБУ Сергій Ропаєв і Павло Дубров, полковник Іван Якубець.

Після перегляду документального фільму відбулась дискусія за участі дипломатів, депутатів та військових.

Всеукраїнський показ фільму відбувся 28 червня на телеканалі «Суспільне Культура», пізніше він буде доступний для перегляду на диджитал-платформах Суспільного мовника.