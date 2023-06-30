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США анонсували “міцний” пакет підтримки Україні на саміті НАТО у Вільнюсі

Дата: 30.06.2023
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Україні на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня представлять “міцний” пакет підтримки, який складатиметься з політичної та практичної сторін. Партнери Києва планують допомогти наростити довгостроковий потенціал стримування і оборони.

“Є дві речі, які я вважаю важливими. По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, політичний і практичний”, - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в бесіді з президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаассом.

Водночас у Вашингтоні не розкрили деталі нового пакету. Також він зазначив, що ряд держав “дивляться… що ми можемо зробити з тим… щоб має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування і оборони”.

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