Захист агросектора: український стартап отримав більш аніж пів мільйона доларів перших інвестицій і виходить на ринок США

Український AgroTech-стартап FarmFleet, який народився в період повномасштабного вторгнення рф, повідомив про успішне завершення першого інвестраунда в розмірі $550 000 з оцінкою в $3 700 000. Фінансування буде направлене на експансію міжнародних ринків.
«Робототехніка в агро — це наша відповідь на виклики часу. Майбутнє нашої планети не може залишатися в руках класичного сільського господарства. Нам потрібні передові технології, щоб забезпечити продовольчу безпеку світу, зберегти ресурси та відповідально ставитися до навколишнього середовища», — зазначив Валерій Яковенко, один із засновників стартапу, у себе на Facebook-сторінці.
- Зараз головним продуктом стартапу є дрони для захисту рослин, але в майбутньому також будуть наземні робототехніки та інші технологічні операції.
- FarmFleet виходить на ринок Сполучених Штатів Америки — це перший міжнародний ринок стартапу.