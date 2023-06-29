Захист агросектора: український стартап отримав більш аніж пів мільйона доларів перших інвестицій і виходить на ринок США

«Робототехніка в агро — це наша відповідь на виклики часу. Майбутнє нашої планети не може залишатися в руках класичного сільського господарства. Нам потрібні передові технології, щоб забезпечити продовольчу безпеку світу, зберегти ресурси та відповідально ставитися до навколишнього середовища», — зазначив Валерій Яковенко, один із засновників стартапу, у себе на Facebook-сторінці.

Зараз головним продуктом стартапу є дрони для захисту рослин, але в майбутньому також будуть наземні робототехніки та інші технологічні операції.

FarmFleet виходить на ринок Сполучених Штатів Америки — це перший міжнародний ринок стартапу.