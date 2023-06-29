Медики-добровольці ПДМШ у День Конституції прийняли урочисту присягу на Тарасовій горі в Каневі

Вже п’яту урочисту присягу фронтових ротацій Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) імені Миколи Пирогова проведено у знаковому для українців місці, повідомляє “Козацький край”. 104-а ротація медиків-добровольців вирушила у зону бойових дій після присяги на Тарасовій горі у Каневі.

Попередні рази медики-добровольці, на втілення ідеї співзасновника ПДМШ Геннадія Друзенка, приймали присягу у “революційному” Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, у гайдамацькому Холодному Яру (100-а, ювілейна, ротація), у гетьманській церкві Суботова та у козацькому Трахтемирові.

Таким чином, 4 з 5 урочистих заходів проведено на Черкащині.