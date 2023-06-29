82% українців вважають Україну успішною державою. В першу чергу – завдяки ЗСУ

Успішною державою вважають Україну 82% громадян і лише 16% мають протилежну думку. Такі дані опитування оприлюднила Соціологічна група “Рейтинг”.

При цьому “однозначно так” вважає 42%, “скоріше так” вважає 40%. При цьому “скоріше ні” вважає 12%, і лише 4% категорично “зовсім ні” – не вважають Україну успішною державою.

Також в українців спитали, що вони вважають ознаками успішної держави. Отримані результати досить цікаві.

Зазначається, що серед опитаних 56% вважають основною ознакою успішної держави сильну армію. Третина – вважають такими ознаками розвинуту економіку, верховенство права та єдність суспільства, по 19% – соціальний захист громадян та міжнародний авторитет країни.

Ще по 14-16% – сучасну науку та технології, політичну стабільність, рівноправне суспільство та міцні демократичні інституції, 11% вважають фактором успішності національну ідею.

За результатами дослідження 67% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 18% – протилежної думки, ще 15% – не змогли оцінити. В групі “Рейтинг” зазначають, що у всіх регіонах та серед усіх вікових і майнових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного. При цьому дещо нижчі оцінки відносно середніх показників є серед мешканців південних та східних регіонів, жителів сіл, представників середньої вікової групи та найбідніших верств населення

За даними опитування, віра в Збройні Сили України (86%) та сім’я і близькі (61%) є основними факторами, що допомагають зберігати стійкість під час війни з Росією. Третина зазначили, що таким фактором є щоденна праця (31%), до чверті – віра у державу, релігія, чи віра у Бога. По 12% зазначили, що сприяють їхній стійкості участь у волонтерстві та зборах коштів, а також міжнародна допомога.

Як проводилося опитування

Опитування проведене Соціологічною групою “Рейтинг” 6-11 червня 2023 року. Опитано 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). В опитуванні брали участь люди віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.8%