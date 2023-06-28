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Віднайдена старовинна ікона, яка могла “бачити” самого кошового отамана Петра Калнишевського!

Дата: 28.06.2023
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Про це повідомляє відомий дослідник Козацької доби, доктор історичних наук Тарас Чухліб.
“Старовинна ікона XVIII cтоліття із зображенням Спасівського Соловецького монастиря на півночі московії віднайдена в одному з іноземних музеїв. Як відомо, саме у цьому монастирі, який з XVI століття виконував і функцію тюрми, адже знаходиться на Соловецькому архіпелазі в Білому морі, з 1776 до 1801 року протягом 25 довгих років відбував своє політичне ув’язнення кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський.
На Іконі Покрови Богородиці, окрім самого монастиря, зображено ще й монахів Зосима та Германа, які у 1430-роках і заснували цю християнську обитель”, – пише Тарас Чухліб на своїй сторінці у Facebook.

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