Віднайдена старовинна ікона, яка могла “бачити” самого кошового отамана Петра Калнишевського!

Про це повідомляє відомий дослідник Козацької доби, доктор історичних наук Тарас Чухліб.

“Старовинна ікона XVIII cтоліття із зображенням Спасівського Соловецького монастиря на півночі московії віднайдена в одному з іноземних музеїв. Як відомо, саме у цьому монастирі, який з XVI століття виконував і функцію тюрми, адже знаходиться на Соловецькому архіпелазі в Білому морі, з 1776 до 1801 року протягом 25 довгих років відбував своє політичне ув’язнення кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський.

На Іконі Покрови Богородиці, окрім самого монастиря, зображено ще й монахів Зосима та Германа, які у 1430-роках і заснували цю християнську обитель”, – пише Тарас Чухліб на своїй сторінці у Facebook.