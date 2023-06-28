У День Конституції 104-а ротація медиків-добровольців ПДМШ вирушила на Донецький напрямок фронту

28 червня, у День Конституції України, 104 ротація Першого добровольчого мобільного шпиталя (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова вирушила на Донецький напрямок, де третій тиждень активно триває український контрнаступ.

“Війна триває, ракети вбивають дітей у тилових та прифронтових містах, снаряди й кулі забирають життя захисників на передовій, волонтери продовжують збирати ресурси та сили для підтримки боротьби. Жодні недореволюції чи внутрішні чвари в їх країні не зупинять пекельного сусіда топтати наші поля, руйнувати наші домівки, знищувати наш світ…

Кожен метр відвоювання рідної землі дається великою кров’ю та надлюдськими зусиллями. Памʼятайте про це і допомагайте тим, хто продовжує десятий рік відвойовувати Незалежність! Вже завтра ці добровольці стануть до порятунку життя наших захисників у найгарячіших точках фронту”, – повідомляє Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова на своїй сторінці у Facebook.

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