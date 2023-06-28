Міністр оборони заявляє: основні резерви ЗСУ ще не задіяні у контрнаступі, головні події – попереду

Міністр оборони України Олексій Резніков відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу й натякає, що нещодавні скромні здобутки – лише “превью” до набагато більшого наступу.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв’ю “Financial Times”

Деталі: Резніков заявив, що деокупація групи сіл впродовж останніх тижнів було “не головною подією” в запланованому Києвом наступі.

“Коли це станеться, ви всі це побачите… Всі побачать все”, – сказав він, відмахнувшись від повідомлень ЗМІ про повільне просування проти добре укріплених російських позицій.

Міністр підтвердив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції.

За словами Резнікова, українська армія продовжує завдавати великих втрат російським військам, їхня “деградація” є інструментом, а звільнення українських земель – метою.

Міністр оборони заявив, що українські війська досягли “певних успіхів”, які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Пряма мова: “Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву”.

Деталі: Водночас, Резніков попередив, що ця операція буде контрастувати з минулорічним приголомшливим розгромом російських військ у Києві, в Харківської області та в Херсоні.

“Не можна очікувати дива в кожній операції”, – сказав він.

FT зазначає, що українські війська зараз “промацують” лінії російської оборони й атакують у численних точках, щоб змусити Росію здогадуватися, де буде основний наступ.

27 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що в результаті літнього контрнаступу Україна відвоювала у Росії близько 300 квадратних кілометрів. Це вдвічі більше, ніж офіційно оголосив Київ.