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Художник Андрій Єрмоленко присвятив українським партизанам серію постерів “Лісова пісня Спротиву”

Дата: 28.06.2023
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Київський художник Андрій Єрмоленко, відомий найбільш влучними плакатами Революції Гідності, постерами українських музичних гуртів і шевронами багатьох добровольчих підрозділів та ЗСУ. Цього разу соцмережі переповнені захопленими відгуками про його серію постерів, що перегукуються з персонажами “Лісової пісні” Лесі Українки і присвячені бійцям Українського Спротиву.

“Є такі хлопаки як Спротив-наші партизани , що палять с*аки наволочі, яка прийшла на нашу землю!!!!!, дякую вам хлопці за палаючі серця! Лісова пісня спротиву!” – так Андрій Єрмоленко анонсував появу своїх постерів на своїй сторінці у Facebook.

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