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Ексгенсек НАТО переконаний: Україна на саміті НАТО має отримати сигнал про перспективи членства у Альянсі

Дата: 28.06.2023
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Україна на саміті НАТО у Вільнюсі 11–12 липня має отримати як гарантії безпеки, так і сигнал про перспективи членства в Альянсі. Таку думку 26 червня на брифінгу в Києві для німецьких ЗМІ висловив ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, його цитує сайт ОПУ.

“Ми маємо рухатися до чіткого пакету підтримки й говорити про каркас тривалих безпекових гарантій для України. Також у фокусі – членство в НАТО для України. Я вірю, що цей час настане на Вільнюському саміті”, – підкреслив Расмуссен.

Ексгенсек НАТО і глава ОПУ Андрій Єрмак є співголовами Міжнародної робочої групи з питань гарантій безпеки для України. За словами Єрмака, Україна на саміті Альянсу в Литві очікує отримати запрошення до спрощеного приєднання.

Джерело: Gordon. ua

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