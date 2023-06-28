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До Києва з неоголошеним візитом прибули президенти Польщі й Литви – підтримати напередодні саміта НАТО

Дата: 28.06.2023
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Президент Польщі Анджей Дуда - один з тих лідерів держав, хто спокійно їздить до Києва попри загрозу ракетних обстрілів рашистів

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 28 червня, прибув до Києва із неанонсованим візитом.

Як пише “Європейська правда“, про це у Twitter повідомила канцелярія польського президента.

В ході візиту Дуда проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорюватимуть питання щодо святкування Дня Конституції України.

Також президенти поговорять про поточну ситуацію в зоні бойових дій в Україні та загрозу російської атаки на Запорізьку АЕС.

Дуда і Зеленський також обговорять підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Президент Литви Гітанас Науседа чітко заявляє: "Місце України - в НАТО!"

Раніше стало відомо, що цього ж дня, так само з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

Коментуючи свою поїздку до української столиці, Науседа зазначив, що приїхав перед Вільнюським самітом з головним меседжем: “Місце України в НАТО”.

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