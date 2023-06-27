Великобританія готується до розвалу росії

В уряді Великої Британії вважають, що через спробу заколоту у РФ є підстави готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації уже зараз.

Про це пише The Times, з посиланням на співрозмовників у британському уряді та на внутрішні оцінки влади країни.

Один зі співрозмовників видання у британському уряді розповів, що ще від початку повномасштабної війни Лондон припускав, що це може обернутися для Росії нестабільністю всередині країни.

Проте, за його словами, швидкі темпи розвитку подій з моменту, коли власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин оголосив “похід на Москву”, спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії.

“Ми маємо чекати й дивитися, що буде далі. Це може бути лише “перший розділ” чогось нового”, – підкреслив співрозмовник.

Колишній військовий аташе Великої Британії у Москві, Джон Форман вважає, що “успішне захоплення влади Пригожиним було б найгіршим сценарієм”.

“Не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що це фашист”, – сказав Форман.

Ексаташе додав, що “марш Пригожина на Москву” був несподіванкою, оскільки у Лондоні думали, що все відбуватиметься поступово.

На думку колишнього представника Міноборони лорда Річарда із Герстмонсе, російський президент Володимир Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.

Експосол Великої Британії в Росії Родерік Лайн вважає, що заколот ПВК “Вагнер” зменшив шанси Путіна довічно залишитися російським правителем, але додає, що “зараз він все ще на своїй посаді”.

Джерело: Суспільне