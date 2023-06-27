Українська фехтувальниця стала чемпіонкою Європейських ігор-2023

31-річна українка Джоан-Фейбі Бежура здобула “золото” в особистих змаганнях шпажисток на Європейських іграх-2023, які проходять у польському Кракові.

На груповому етапі Бежура виграла чотири поєдинки, зазнавши однієї поразки. Потім на шляху до фіналу вона перемогла чешку Катержину Салігерову (15:12), латвійку Софію Просіну (15:4), естонку Еріку Кірпу (15:10), шведку Емму Франссон (15:11) і німкеню Александру Елер (15:12).

У сутичці за “золото” Джоан-Фейбі перемогла представницю Польщі Мартину Сватовськи-Венгларчик з рахунком 15:12.

Для киянки Бежури це найкращий результат у кар’єрі. Раніше вона ніколи не вигравала медалі чемпіонатів світу чи Європи. Чемпіонка України, переможець і призер етапів Кубку світу та міжнародних змагань.

Зазначимо, що це перша нагорода нашої збірної з фехтування на Європейських іграх-2023. Це 12-та золота і 25-та загалом медаль України на Європейських іграх-2023.

Окрім “золота” Бежури у фехтуванні, українські спортсмени 26 червня здобули на змаганнях у Кракові ще дві медалі: Владислав Микитась (вага до 60 кг) і Анастасія Михайленко (вага до 51 кг) виграли бронзові нагороди в муай-таї (тайському боксі).

Таким чином, на Європейських іграх-2023 збірна України вже має 25 нагород: 12 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

Джерело: ТСН