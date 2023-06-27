У заповіднику “Чигирин” створять експозицію “Холодний Яр – земля вільних. 2.0″

БФ соціального розвитку Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» за підтримки Українського культурного фонду розпочинає реалізацію проєкту «Створення експозиції «Холодний Яр – земля вільних. 2.0».

У рамках проєкту передбачено створення нової експозиції у Медведівському краєзнавчому музеї НІКЗ «Чигирин» (с. Медведівка), присвяченої подіям новітньої історії Холодного Яру та України від 30-х рр. ХХ ст. і до сучасності: Голодомору 1932-33 рр., репресіям, рухам спротиву в роки ІІ Світової війни, Майданам 2004 р., 2013-2014 рр., боротьбі супроти агресії рф з 2014 р. до сьогодні.

Хочемо нагадати, що у 2021 р. у Медведівському краєзнавчому музеї було створено експозицію «Холодний Яр – земля вільних»» (за підтримки УКФ), присвячену розкриттю множинності змістів Холодного Яру – природного об’єкта та місця боротьби за волю і свободу. Вона охоплює період від XVII до 30-х рр. ХХ ст., та через показ подій Козаччини, Гайдамаччини, Коліївщини, Української революції 1917-1921 рр. на території краю (діяльність Холодноярської організації), знайомство з видатними постатями краю (Максим Залізняк, Семен Неживий, Борис Крупницький, Василь Чучупак) розповідає про роль Холодного Яру у становленні Української державності. І сьогодні експозиція відкрита для огляду відвідувачами.

Новий проєкт органічно продовжить проєкт 2021 р. та дозволить вперше комплексно висвітлити історію краю, показати сталість та безперервність традицій боротьби за українську державність в регіоні, показати вплив регіону на творення сьогоднішніх традицій боротьби супроти ворога. Це псевдо бійців, вживання гасел, назви окремих підрозділів Збройних Сил України. Адже сьогодні українці знають «Холодний Яр» не лише як природній об’єкт, а, найперше, завдяки героїзму воїнів 93-ї ОМБр «Холодний Яр» з усіх куточків України, які боронять її на найгарячіших ділянках фронту.

Пророча цитата Т. Шевченка «…І повіє огонь новий з Холодного Яру» та гасло Холодноярської організації «Воля України або смерть», що надихають сучасне воїнство України, є лейтмотивом нової експозиції.

Партнером проєкту, який за півдтримки Українського культурного фонду буде втілено протягом червня-жовтня 2023 р., є Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», на базі одного з музеїв якого і буде реалізовано проєкт. Серед членів команди відомі дослідники та популяризатори історії Холодного Яру – Юрій Митрофаненко та президент Історичного клубу «Холодний Яр» Роман Коваль.

Реалізація проєкту дозволить сформувати цілісний історичний образ краю від найдавніших часів до сьогодення, показати Холодний Яр як символ волі й незламності, особливий простір, який змінював людську свідомість, надихав і надихає сучасних захисників України.

Олена ТРОЩИНСЬКА

Яніна ДІДЕНКО