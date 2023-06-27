Символічно: на навчаннях “Сі Бриз-2023″ у Шотландії новий тральщик “Черкаси” тренується звільняти українське море від рашистських мін

- Хочу подякувати всім за те, що в умовах війни рф проти України ми змогли якісно спланувати тренування та зробити усе необхідне для організованого проведення заходу. Окремо хочу подякувати Великій Британії і її військовому керівництву за надання своєї території та інфраструктури для проведення тренувань і за підтримку ВМС 3С України. Я дуже вдячний командувачу 6 флоту ВМС США за сприяння навчанню та підтримку, – наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа. – Переконаний, що майбутні злагоджені дії учасників навчань сприятимуть зміцненню регіональної безпеки тa стабільності в Чорному морі, – додав він.