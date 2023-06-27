Символічно: на навчаннях “Сі Бриз-2023″ у Шотландії новий тральщик “Черкаси” тренується звільняти українське море від рашистських мін

26 червня в місті Глазго у Шотландії, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, за участі представників 18-ти країн-учасниць проведено урочисту церемонію, присвячену початку комплексу тренувань в рамках серії навчань “Сі Бриз”. Захід відбувся за участю командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи.
Про це повідомляє Служба звʼязків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗСУ, яку цитує Генеральний штаб ЗСУ.
- Хочу подякувати всім за те, що в умовах війни рф проти України ми змогли якісно спланувати тренування та зробити усе необхідне для організованого проведення заходу. Окремо хочу подякувати Великій Британії і її військовому керівництву за надання своєї території та інфраструктури для проведення тренувань і за підтримку ВМС 3С України. Я дуже вдячний командувачу 6 флоту ВМС США за сприяння навчанню та підтримку, – наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа. – Переконаний, що майбутні злагоджені дії учасників навчань сприятимуть зміцненню регіональної безпеки тa стабільності в Чорному морі, – додав він.
Головним завданням комплексу тренувань в рамках навчання “Сі Бриз – 2023” – підготовка до планування та ведення протимінних дій. Основний акцент робиться на проведенні підготовки штабу тактичної групи протимінних дій до планування та ведення протимінних дій (операцій) відповідно до стандартів та процедур НАТО із залученням зразків озброєння та військової техніки, яку ВМС ЗС України отримали від країн-партнерів. Не менш важливими є підготовка протимінних кораблів ВМС ЗС України класу Sandown “Черкаси” та “Чернігів”, груп підводного розмінування та підводних безпілотних апаратів до ведення протимінних дій у складі тактичних груп.
Досвід, який вже набули екіпажі українських протимінних кораблів та професіоналізм країн – учасниць, забезпечать високу ефективність проведення тренувань.
Головним результатом тренувань в рамках навчання “Сі Бриз – 2023” стане готовність багатонаціональних сил до проведення операції по звільненню Чорного моря від мінної безпеки та відновленню безпечного судноплавства.