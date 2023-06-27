На Афоні виявлено цінний рукопис XVIII ст. про Українське козацтво

На Афоні в архіві древнього Ватопедського монастиря пощастило відшукати невідомий раніше цінний рукопис XVIII ст. про пожертви українського козацтва на відбудову цієї знаменитої афонської обителі. Завдяки цьому введено в науковий обіг невідоме раніше джерело «Книга збору милостині Ватопедського монастиря» за 1761–1764 рр., яке є важливим документом до історії українсько-афонських зв’язків у XVIII столітті.

Рукопис являє собою добре збережені прошиті зошити, в яких на кожному аркуші накреслені по одній широкій і двох вузьких колонках для запису імен жертводавців та їхніх рідних, а також кількості наданих ними пожертв в рублях і копійках. Розмір 22 х 28,5 см, товщина 1 см. Прошиті зошити мали тверду палітурку, яка не збереглася до наших днів. Всього містить 28 аркушів, з яких 26 аркушів повністю заповнені рукописними записами, більшість з яких здійснені церковно-слов’янською мовою, хоча іноді посеред тексту зустрічаються також записи грецькою мовою. Над вступом угорі на першій сторінці від руки грецькою мовою написане благословення з оригінальним підписом Константинопольського патріарха Кирила V (Каракаллоса), який у цей час проживав на спокої на Афоні при Ватопедському монастирі.

Аналіз джерел засвідчує, що ктиторами, донаторами та жертводавцями афонських обителей у цей час нерідко виступали представники знатної козацької старшини, яка розглядала свою участь у підтримці афонських монастирів як неодмінний атрибут свого елітарного статусу в українському суспільстві XVIII ст. Нововиявлений документ допомагає по-новому поглянути на українські історичні духовно-культурні зв’язки з Афоном та світовим православ’ям.

Незадовго до цих подій при Ватопеді було засновано афонську академію «Афоніада», яка за задумом ватопедських ченців мала стати в Османській імперії «оплотом християнських знань, виховання та просвіти в галузі як філософських, так і богословських наук». Коли з 1753 р. її очільником став відомий просвітитель і богослов Євгеній (Булгарис), кількість учнів у ній стала перевищувати 100 чоловік, через що вона не могла вміщати всіх бажаючих. З цією метою для розбудови та утримання академії було розпочато збирання милостині по різних країнах, зокрема в українських землях. Завдяки цьому поступово було збудовано новий великий комплекс, який складався з гуртожитку і класів на 170 учнів, бібліотеки, трапезної, лікарні та інших будівель. Тоді ж при Ватопедській обителі було побудовано монастирську типографію, а також нову монастирську лікарню, ще згодом – нову велику трапезну та інші будівлі. Ініціатором початку збирання пожертв на «Афоніаду» в Гетьманщині, на Запорозькій Січі та Слобожанщині був дидаскал цієї афонської школи Євгеній (Булгаріс), який згодом і сам переїхав до Полтави, де став архієпископом Слов’янським та Херсонським, і який заснував тут Полтавську семінарію.