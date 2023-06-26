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Розпочав роботу молодіжний табір “Поклик Яру”

Дата: 26.06.2023
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25 червня розпочалась Перша зміна табору “Поклик Яру”.
“Національно-патріотичне виховання молоді є приорітетним завданням нашої команди. Цьогоріч, виховники табору проробили велику роботу над собою, щоб передати дітям найкращі знання та зробити їх літній відпочинок корисним і незабутнім. Таборування 2023 року складатиметься з 5 змін і включатиме, зокрема, похід героїчними місцями Холодного Яру та Карпат”, – говориться в одному з повідомлень про початок таборування.
“Ми віримо, що кожен, хто приїхав на табір, може стати лідером, який прийматиме важливі рішення і братиме відповідальність за свою Державу. Сьогодні розпочалася перша таборова зміна з рекордною кількістю учасників — 40. Тож побажаймо проводу вдалої зміни!”, – говорять організатори  на офіційній сторінці табору у соцмережах.

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