Розпочав роботу молодіжний табір “Поклик Яру”

25 червня розпочалась Перша зміна табору “Поклик Яру”.

“Національно-патріотичне виховання молоді є приорітетним завданням нашої команди. Цьогоріч, виховники табору проробили велику роботу над собою, щоб передати дітям найкращі знання та зробити їх літній відпочинок корисним і незабутнім. Таборування 2023 року складатиметься з 5 змін і включатиме, зокрема, похід героїчними місцями Холодного Яру та Карпат”, – говориться в одному з повідомлень про початок таборування.

“Ми віримо, що кожен, хто приїхав на табір, може стати лідером, який прийматиме важливі рішення і братиме відповідальність за свою Державу. Сьогодні розпочалася перша таборова зміна з рекордною кількістю учасників — 40. Тож побажаймо проводу вдалої зміни!”, – говорять організатори на офіційній сторінці табору у соцмережах.