Організатори Фестивалю Нескореної Nації “Холодний Яр” оприлюднюють склад учасників події

“Наш фестиваль ніколи не був про розваги і тусівки. Змістовні гутірки, виставки, спорт та продумана велика музична сцена – це наше бачення”, – заявляють організатори Фестивалю Нескореної Nації “Холодний Яр”, який пройде 15-16 липня у Мельниках на Черкащині.
Кожен бажаючий взяти участь у національно-патріотичному заході в Холодному Яру може зробити вибір, коли саме йому завітати на Фест і на які заходи – у ці дні на офіційній сторінці Фестивалю у Facebook постійно розміщуються постери з анонсами майбутніх подій та учасників фестивалю.