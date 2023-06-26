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Організатори Фестивалю Нескореної Nації “Холодний Яр” оприлюднюють склад учасників події

Дата: 26.06.2023
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“Наш фестиваль ніколи не був про розваги і тусівки. Змістовні гутірки, виставки, спорт та продумана велика музична сцена – це наше бачення”, – заявляють організатори Фестивалю Нескореної Nації “Холодний Яр”, який пройде 15-16 липня у Мельниках на Черкащині.
Кожен бажаючий взяти участь у національно-патріотичному заході в Холодному Яру може зробити вибір, коли саме йому завітати на Фест і на які заходи – у ці дні на офіційній сторінці Фестивалю у Facebook постійно розміщуються постери з анонсами майбутніх подій та учасників фестивалю.

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