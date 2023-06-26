Минулого тижня ЗСУ за кожного вбитого українця знищили 8 окупантів

На сході України протягом минулого тижня Збройні Сили України вели оборонні і наступальні дії та мали тактичний успіх. А на Півдні обстановка за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала. Про це повідомила заступниця міноборони Ганна Маляр у своєму Telegram.

Окупанти наступали на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зараз там тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити Сили оборони із позицій, але йому це не вдалось.

За словами Маляр, за минулий тиждень війська РФ на сході здійснили 6 457 обстрілів та випустили 315 006 боєприпасів. Інтенсивність обстрілів збільшилась.

ЗСУ на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків Сили оборони просунулись від 1 до 2 км. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

ЗСУ продовжили також вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень Сили оборони збільшили площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв. км.

На таврійському напрямку окупанти протягом минулого тижня атакували позиції ЗСУ 148 разів, а також зафіксовано 3 861 обстріл. Ракетні війська та артилерія Сил оборони на таврійському напрямку протягом тижня виконали 8 783 вогневих завдань.

Війська РФ чинять потужний опір та водночас зазнають втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у Сил оборони.

ЗСУ за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;

знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;

завдали ураження по 11 пунктам управління, що знизило можливості ворога вражати авіацію ЗСУ;

вразили сім складів боєприпасів.

З-поміж іншого, ЗСУ знищили сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи. А також два гелікоптери Ка-52 та 1 Мі-24, 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136.