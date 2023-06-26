Генсек НАТО Столтенберг заявляє: бунт Пригожина в росії – чергова демонстрація того, наскільки великою була помилка вторгнення в Україну

Події, пов’язані з військовим заколотом в Росії, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський президент Володимир Путін, коли почав війну проти України. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Вільнюсі, яку транслювала прес-служба Альянсу у понеділок, 26 червня.

”Ми моніторимо ситуацію в Росії. Події минулих вихідних – це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України”, – сказав він.

Столтенберг додав, що оскільки Росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну. Тому на липневому саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі буде затверджено пакет допомоги Києву.

“На вільнюській зустрічі у верхах ми домовимося про пакет допомоги Україні, чим ще більше зміцнимо наші зв’язки і наблизимо Україну до Альянсу”, – зазначив він.

За його словами, майбутнє України у сфері безпеки бачиться через призму членства в Альянсі.

“Місце України – у НАТО. Союзники згодні в цьому. Рішення про членство ухвалять Україна та члени Альянсу. У Росії права вето немає”, – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, на минулих вихідних керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин влаштував військовий заколот. Колони “вагнерівців” рухалися на Москву і збивали літаки та гелікоптери. Але після переговорів з главою Білорусі Олександром Лукашенком він повернув підрозділи в польові табори. А в Кремлі пообіцяли анулювати кримінальну справу проти Пригожина. При цьому ЗМІ повідомляли, що у Кремлі обіцяли “вирішити питання” з міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

Джерело: Корреспондент.net в Telegram