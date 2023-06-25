Східне угруповання українських військ успішно просувається вперед, знищуючи окупантів

Східне угруповання військ ЗСУ у суботу, 24 червня розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка є просування вперед.

При цьому на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

На півдні України тривають важкі бої, зазначила Маляр.

“Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки”, – додала вона.

Тим часом, народний депутат України 8-го скликання та український військовий Андрій Білецький зазначив, що поки всі спостерігали за бунтом ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина, українські військові провели успішний наступ на Бахмутському напрямку. Про це Андрій Білецький написав у Twitter.

Білецький зазначив: “Третьою штурмовою бригадою першим механізованим батальйоном проведені наступальні дії. Розгромлений 3-ій батальйон 57-ої гвардійської мотострілецької бригади РФ”. Він також повідомив, що “фактично цей батальйон припинив існування, як організована військова сила”. Білецький розповів про втрати російських окупантів протягом однієї доби на Бахмутському напрямку. “Більше ніж 30 вбитих з боку ворога, з десяток полонених, пів сотні поранених. Західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас повністю очищений від ворога”. Військовий також висловився щодо бунту Пригожина: “Ми, українці, самі повинні добити поганого сусіда і його “домашню корову” Пригожина”.