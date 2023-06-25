Під час заколоту “вагнерівці” знищили 5 вертольотів, літак і щонайменше 13 військових армії росії

Внаслідок заколоту очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина та його найманців в росії загинуло від 13 до 20 військових.

Такі дані наводять різні провоєнні медіа та телеграм-канали країни-агресорки, інформує UAINFO.org.

Як пише російське видання “Медуза”, прокремлівський ресурс Readovka без посилань на джерела заявив, що Міноборони РФ втратило внаслідок спроби перевороту 15 осіб. Йдеться про військових РФ, які перебували на бортах збитих “вагнерівцями” літаків та гелікоптерів. При цьому щонайменше 8 осіб з цієї кількості перебували на борту літака Іл-18, який є повітряним пунктом управління.

Канал “Рыбарь” повідомив, що загиблих російських льотчиків насправді більше ніж 20. Тим часом ресурс Fighterbomber, який оперативно повідомляв про збиття бортів, заявив, що загиблих військових 13.

Водночас російська влада з цього приводу мовчить. Офіційної інформації щодо втрат серед російських військових немає.

Також у мережі повідомляється, що всього у результаті дій ПВК “Вагнер” армія РФ втратила сім бортів, включаючи:

3 гелікоптери РЕБ Мі-8МТПР;

1 транспортний Мі-8;

1 ударний Ка-52;

1 транспортно-бойовий Мі-35М;

1 ІЛ-22 ВзПУ (повітряний пункт управління).

У мережі з’явилися фото збитого ПВК “Вагнер” у Воронезькій області РФ ударного гелікоптера Ка-52. Уламки опублікував ”воєнкор” Євген Піддубний.

“Екіпаж загинув”, - пише Піддубний.