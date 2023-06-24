Зеленський про росію: Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву щодо громадянської війни, яку розпочав голова ЧВК “Вагнер” Пригожин.

“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали «Шахеди».

Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна”, – зазначив Зеленський.

Президент додає, Україна може захистити Європу від російського зла

“Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити”, – додає Зеленський.