﻿

У Києві проходить 11-й міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”

Дата: 24.06.2023
Автор:

 З 22 пор 25 червня у Києві триває 11-й міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Подія проходить у лівому крилі першого поверху Мистецького арсеналу. Фокус-тема цього року – “Коли все має значення”. Її кураторкою обрали українську журналістку, авторку та документалістку Наталю Гуменюк.

Структуру фестивалю залишили незмінною: програмна частина та книжковий ярмарок. Останній представлений шістьма секціями: “Нонфікшн”, “Художня література”, “Дитяча книга”, “Комікси та графічна проза”, “Книга про російсько-українську війну” та “Арткнига”.

Довідково

Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” – щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований у 2011 році. Це інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку з різними тематичними секціями.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 4 від червень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру