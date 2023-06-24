У Києві проходить 11-й міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”

З 22 пор 25 червня у Києві триває 11-й міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Подія проходить у лівому крилі першого поверху Мистецького арсеналу. Фокус-тема цього року – “Коли все має значення”. Її кураторкою обрали українську журналістку, авторку та документалістку Наталю Гуменюк.
Структуру фестивалю залишили незмінною: програмна частина та книжковий ярмарок. Останній представлений шістьма секціями: “Нонфікшн”, “Художня література”, “Дитяча книга”, “Комікси та графічна проза”, “Книга про російсько-українську війну” та “Арткнига”.
Довідково
Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” – щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований у 2011 році. Це інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку з різними тематичними секціями.
- 14 червня “Книжковий Арсенал” оприлюднив програму з близько 100 подіями, представлять 1300 новинок від 77 українських видавців.