Український стартап Osavul допомагає боротися з дезінформацією і вже залучив свій перший мільйон інвестицій

Історія виникнення Osavul

У лютому 2022 року Дмитро Плєшаков і Дмитро Білаш зібрали волонтерську команду для боротьби з інформаційними атаками і так званими «вкидами» з боку рф. А вже через рік почали функціонувати як комерційний стартап. Частина команди — люди, які починали з ними волонтерити, частина долучилися пізніше. У травні знайшли партнера — український венчурний фонд SMRK (засновники: CEO MacPaw Олександр Косован, а також підприємці Андрій Довженко і Влад Тісленко). У травні 2023 року оголосили про залучення одного мільйона доларів у межах seed-раунду інвестицій.

Чим займається стартап

Допомагає ідентифікувати та оцінити можливу інформаційну загрозу. Навіть співпрацюють з низкою державних органів та установ.

Osavul використовують аналітики організацій, компаній та установ, які, спираючись на отриману інформацію щодо загроз та маркери їхньої небезпечності, повідомляють ці дані тим, хто надалі ухвалює рішення. Тобто допомагає їм працювати ефективніше та швидше.

Платформа аналізує інформаційний простір з різноманітних джерел, зокрема соцмережі, вебсередовище, Telegram. Може вимірювати кількісні та якісні показники ймовірної загрози, знаходити першоджерело та аналізувати ознаки скоординованості.

Штучний інтелект у платформі Osavul працює у двох основних напрямах: пошук контенту та аналіз поведінкових характеристик.

Зараз здебільшого працюють з текстовими даними, тому що шкідливі наративи та ІПСО здебільшого поширюються саме в текстовому форматі. За допомогою інструментів, виділяються емоції, сентименти, точки зору тощо.

Щодо аналізу поведінкових характеристик. Є багато різних індикаторів скоординованих дій, які аналізуються: наприклад, час поширення повідомлень, пов’язаність акаунтів тощо.

Що далі

Один з напрямків розвитку — мультимовність, щоб підтримувати та аналізувати більше світових мов. Наприклад, це допоможе стежити за ринками Азії.

Також у планах – вдосконалювати платформу. Щоб користувач Osavul міг отримати найповнішу картину та відповіді на всі свої запитання, щоб процеси та дослідження потребували не тижнів, а лічених днів.

Також планують робити власні розслідування та публічно говорити про важливі речі.