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У Львові презентували блок поштових марок, присвячених загиблим прикордонникам

Дата: 23.06.2023
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У Львові презентували новий блок поштових марок для вшанування пам’яті загиблих прикордонників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

На блоці “Герої України – прикордонники” увіковічили 8 загиблих захисників кордону:

  • Полковника Євгенія Пікуса. Він загинув 25 серпня 2014 року в бою на Луганщині.
  • Старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова, якого вбили окупанти 17 лютого 2015 року у Луганській області.
  • Генерала-майора Ігора Момота, який загинув 11 липня 2014 року на  Луганщині.
  • Полковника, начальника відділу прикордонної служби Віталія Кучерявого. Герой загинув 13 березня 2022 року у Луганській області.
  • Полковника Ігоря Дашка, який героїчно підірвав себе у Маріуполі у квітні 2022 року, щоб врятувати побратимів та протистояти ворогові;
  • Полковника Романа Гаха, який загинув 6 березня 2022 року;
  • Майора Георгія Стрелкова, який загинув 1 листопада 2022 в бою на Донеччині;
  • Полковника Юрія Юрчика. Він загинув у бою на Донеччині 8 січня 2023.

Дякую , що пам’ятаєте про подвиг мого батька. Вірю, що Україна буде вільною і незалежною, – сказала на заході донька Героя України Ігоря Дашка Марія.

Частина коштів з продажу марок піде на закупівлю дронів та інших потреб прикордонників на фронті.

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