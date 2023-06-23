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Президент підписав закон, який забороняє ввезення і розповсюдження книжок з росії

Дата: 23.06.2023
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Президент Володимир Зеленський врешті підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок – через рік після того, як його ухвалив парламент. 

Підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”. Вважаю закон правильним“, – написав президент у своєму Telegram.

Також Зеленський додав, що текст закону був надісланий інституціям ЄС, щоб оцінити, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Цього тижня президент пояснював, чому не підписує закон. Мовляв, він не відповідає 24 Статті Конституції України.

19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала закон № 2309-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”. Наступного дня він був переданий на підпис президенту.

 

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