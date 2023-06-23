Президент підписав закон, який забороняє ввезення і розповсюдження книжок з росії

Цього тижня президент пояснював, чому не підписує закон. Мовляв, він не відповідає 24 Статті Конституції України.

19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала закон № 2309-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”. Наступного дня він був переданий на підпис президенту.