Президент підписав закон, який забороняє ввезення і розповсюдження книжок з росії
“Підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”. Вважаю закон правильним“, – написав президент у своєму Telegram.
Також Зеленський додав, що текст закону був надісланий інституціям ЄС, щоб оцінити, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.
Президент Володимир Зеленський врешті підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок – через рік після того, як його ухвалив парламент.
Цього тижня президент пояснював, чому не підписує закон. Мовляв, він не відповідає 24 Статті Конституції України.
19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала закон № 2309-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”. Наступного дня він був переданий на підпис президенту.
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