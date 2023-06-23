Пересохле Каховське водосховище може стати плацдармом для наступу ЗСУ

Військовий оглядач Юліан Рьопке вважає, що пересохле Каховське водосховище може стати плацдармом для української наступальної операції на цьому напрямку.

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Таку заяву він зробив на тлі розширення українського фронту через підрив Росією Каховської ГЕС на 200 км.

“Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з’явилися нові можливості, але також і нові небезпеки”, – пояснив Рьопке.

Ширина водосховища становить від 7 до 30 км. За оцінкою Рьопке, солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Колісна техніка там навряд чи проїде, але гусенична – можливо, вважає журналіст.

“Тепер з’явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців, але також і у зовсім іншому місці”, – наголосив експерт.

Водночас він зауважив, що в наступ через водосховище можуть перейти і російські підрозділи, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.