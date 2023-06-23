На Півдні триває наступ ЗСУ

На Півдні наступ наших Сил оборони триває, ми поступово просуваємося вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника і вирівнюємо фронт.

Про це написала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у телеграм-каналі.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі.

Несе великі втрати.

На СХОДІ протягом доби сили оборони вели як оборонні так і наступальні дії.

Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

На жоден метр ворог не просунувся.

На всіх напрямках тривають бої.

Найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка — Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконати вказівки кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини.