“Аватар” і “Мавка” – лідери українського кінопрокату-2023

Українське кіно дихає в спину закордонним блокбастерам. Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» за зборами не зміг обійти лише «Аватар: Шлях води», а «Люксембург, Люксембург» випередив «Братів Супер Маріо в кіно». Forbes отримав ексклюзивні дані від дистриб’юторських компаній Kinomania, Film.ua Group, «Артхаус Трафік» та Adastra Cinema про те, які фільми найбільше заробили в українському прокаті за перші пів року 2023-го.

На початку повномасштабного вторгнення відвідуваність кінотеатрів впала на 65% порівняно з 2019-м – останнім успішним роком, розповідала Forbes генеральна директорка «Планети кіно» Наталія Байдан.

Наприкінці лютого 2022-го в Україні працювали 16 зі 121 кінотеатрів. Українські виробники притримали готові проєкти, закордонні не надавали контент.

Зали поступово відчинялись, але на їхню роботу впливали відключення електрики, повітряні тривоги та комендантська година.

“Закордонні релізи допомагають, але очікувань не виправдовують. «Ми не вийшли на планові збори по «Вартових Галактики», «Форсаж» насилу витягнув план, і «Флеш» теж до нього не дотягує”, – констатує Байдан.

На чому кінотеатрам вдалося заробити у першій половині 2023 року?

На яке кіно ходили українці

У трійці найпопулярніших фільмів 2023 року – «Аватар: Шлях води», «Мавка. Лісова пісня», «Вартові Галактики 3». «Усі мають спільні риси: високу якість, відомі бренди-франшизи, високий рівень очікування, сильні рекламні кампанії в Україні та світі», – пояснює менеджер з дистрибуції в Kinomania Володимир Кушнарьов.

Секрет успіху лідерів прокату – відомі бренди-франшизи, високий рівень очікування і сильні рекламні кампанії, каже менеджер з дистрибуції в Kinomania Володимир Кушнарьов

Чимало рекордів побила «Мавка. Лісова пісня», ставши найкасовішим українським фільмом. «Вона вдало конкурує навіть із західною анімацією, – каже Байдан. – Коли вийшли «Брати Супер Маріо в кіно», це ніяк не відобразилося на «Мавці»». Зазвичай створені в одному жанрі фільми «з’їдають» бокс-офіси один одного, пояснює топменеджерка.

Триває 16-й тиждень прокату «Мавки». Її бокс-офіс станом на кінець червня – 151,5 млн грн. Стрічка ще довго матиме попит у глядачів, переконаний Кушнарьов.

Лідер прокату «Аватар: Шлях води» зібрав 201,8 млн грн. Кількість квитків зазвичай більш показова за суму бокс-офісу: курс валют змінюється, а вартість квитків відрізняється, розповідала Forbes продюсерка «Мавки» Ірина Костюк. Тут «Аватар» теж утримує першість: 1 215 598 квитків проти 1 209 104 квитків на українську анімацію.

Більша частина в десятці найпопулярніших – закордонні релізи, які «бумять» у світовому прокаті. Українське кіно повільно набирає оберти. До вторгнення українські фільми регулярно дивились 29% українців, зараз їх частка збільшилась до 33%, свідчить опитування Gradus Research. Загалом частка українського кіно в національному за перші п’ять місяців 2023 року досягнула 27%, каже гендиректорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Для порівняння. У допандемійному 2019-му найбільший бокс-офіс в Україні зібрали «Месники: Завершення» – 154 млн грн. З урахуванням коливання курсу це приблизно стільки ж, як нині «Аватар». Найкасовіший український фільм«Скажене весілля-2» зібрав 41,3 млн грн – майже в чотири рази менше, ніж сучасний топовий український реліз «Мавка».

Сьомий за популярністю у 2023-му – «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча. Комедія принесла «Планеті кіно» 5 млн грн. «Ми не очікували на такі збори», – зізнається Байдан. Мережа робила ставку на екшн «Людина-мураха та Оса: Квантоманія», проте він зібрав лише 6 млн грн.

Кінотеатри і дистриб’ютори в очікуванні перспективних новинок. З українських релізів вони роблять ставку на стрічку «Довбуш» Олеся Саніна. Kinomania очікує на старт прокату фільму «Дюна: Частина друга». Тема вигнання загарбників з рідної землі як ніколи актуальна, каже Кушнарьов. Перспективними в кінодистрибʼюторській компанії називають фільми «Індіана Джонс і реліквія долі» та «Барбі» – через «вірусність» у соцмережах і зірковий каст.

Незабаром у «Планеті кіно» стартує прокат фільмів «Місія нездійсненна 7» та «Оппенгеймер». «Жодного вау не очікуємо, – визнає Байдан. – У «Місії» буде лише тиждень у прокаті до виходу «Оппенгеймера», що вплине на збори».