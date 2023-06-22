Вперше за 12 років молодіжна збірна України з футболу бере участь у чемпіонаті Європи (U-21). Вболівай за наших!

21 червня стартувала фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи-2023 (U-21). Цей турнір стане особливим для нас, адже вперше з 2011 року в ньому бере участь збірна України.

У фінальній частині молодіжного Євро-2023, яке відбудеться в Румунії і Грузії, виступлять 16 команд. Збірні приймаючих країн, за традицією, потрапили сюди автоматично, а решта пройшли кваліфікацію. Учасники розділені на 4 групи по 4 команди, і перші два місця кожного з квартетів відправляться в чвертьфінал.

Збірна України потрапила в групу В, де також представлені команди Іспанії, Хорватії і Румунії. І якщо для нас потрапляння в фінальну частину молодіжного Євро – це справжнє свято, адже раніше таке траплялося всього двічі в історії, а востаннє – 12 років тому, то всі наші суперники не пропускають цей турнір з 2019 року.

21 червня – гра з Хорватією, 24 червня – з Румунією, 27 червня – з Іспанією.

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