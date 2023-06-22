Документальний фільм про українських підлітків під час війни переміг на кінофестивалі у США

Документальний фільм про українських підлітків під час війни став переможцем на кінофестивалі в Нью-Йорку. Стрічка RETURN DATE: UNKNOWN отримала нагороду, як найкращий фільм на Youth Collective Film Festival, який відбувся Lincoln Center в Нью-Йорку.

Фільм розповідає про українських підлітків та їхні родини під час війни. Режисер 17-річний український студент Тимур Цаплієнко, його наставником в роботі став ізраїльський актор та режисер Ром Барнеа. Стрічка знята американською компанією BYkids для каналу PBS, на якому невдовзі відбудеться телепрем’єра.

Також фільм планується показувати в школах Сполучених Штатів для того, щоб американські школярі краще розуміли, через що доводиться проходити їхнім українським одноліткам. На обговоренні фільму разом з представниками ООН та UNICEF Тимур заявив про відповідальність дорослих за те, що вони допустили можливість російської агресії, і за те, що підліткам його покоління доведеться долати її наслідки. “Готовність піти на компроміс зі злом заради якоїсь матеріальної вигоди відкрила двері для цієї війни. Сотні тисяч моїх однолітків стали переміщеними особами всередині країни або біженцями за її межами. Тисячі дітей силою вивезені до Росії. Відомо про п’ятсот загиблих дітей, хоча насправді їх набагато більше. І я хотів би, щоб ООН замислилась над тим, що вона зробила і що НЕ зробила, щоб допомогти українським дітям”, – сказав він.

Один з головних героїв фільму – батько юного режисера, військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. “Ця війна не просто чергова війна, яка йде десь далеко від вас. І це не просто війна України проти російських агресорів. Зрозумійте, що це і ваша війна. Якщо Україна програє, то США втратять глобальне лідерство, НАТО може припинити своє існування як неефективна організація, і те ж саме станеться з Євросоюзом. І це стосується майбутнього кожної людини в цій залі. Майбутнього наших з вами дітей. Тому ми не можемо програти”, – емоційно сказав кореспондент на прем’єрному показі.

Нагадаємо, у Мережі з’явилася документальна стрічка “‎Нескорені. Українські партизани” – реальні історії хоробрих українців, які чинять рух опору на тимчасово окупованих територіях ще від початку 2014 року.