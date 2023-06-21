Український офіцер встановив два світових рекорди

17 червня у Харкові військовослужбовець ЗСУ, старший лейтенант Дмитро Косатий встановив два світових рекорди: «Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд» та «Найбільша кількість підтягувань за три хвилини». Тож Книга Рекордів Гіннеса поповниться перемогами українця.

У коментарі «Главкому» Дмитро Косатий розповів, що це спільна перемога його команди, а саме тренера Олени Привалової, дієтолога Ірини Стеценко, реабілітолога Ірини Гармаш, відеооператора Дениса Мельника. Дмитро і надалі планує прославляти Україну, спортсмен збирається на чемпіонат світу.

Фіксацію досягнення і формування доказової бази за всіма міжнародними правилами здійснювали експерти Національного Реєстру Рекордів.