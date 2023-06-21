Документальний фільм про війну в Україні отримав головну нагороду на кінофестивалі у Великобританії

Документальний фільм про евакуацію українців на початку повномасштабної війни “Звідки куди” (“Skąd dokąd”) режисера Мачека Хамели отримав головну нагороду на 30-му кінофестивалі Sheffield DocFest. Про це повідомила продюсерка Анна Паленчук.

“Створений з інтимністю й делікатною повагою, ми як журі були приголомшені блискучою простотою цього фільму, який робить усіх нас попутниками в універсальній одіссеї виживання”, — відзначили журі конкурсу.

Повнометражний документальний фільм “Звідки куди” ілюструє збірний образ українських біженців — дітей, жінок, літніх людей та чоловіків, які після вторгнення Росії змушені покинути свої домівки та їхати у невідоме майбутнє. Мета одна на всіх — знайти безпечний притулок.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії польський режисер Мачек Хамела розпочав власну евакуаційну програму з порятунку людей із небезпечних територій, таких як Чернігівська чи Донецька області. В одній з таких поїздок у Мачека з’явилась ідея документувати історії людей про рішення покинути дім та інколи рідних. Так розпочались зйомки фільму “Звідки куди”.

Фестиваль проходив у місті Шеффілд з 14 до 19 червня. Стрічку було відібрано для участі в міжнародному конкурсі, на якому представлено 9 фільмів.