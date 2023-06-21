Черкащанин Коля Сєрга презентував саркастичну пісню “Білгород”, присвячену місту країни-агресора

Українські виконавці “Культурного десанту” Коля Сєрга, Саша Чемеров та Міша Крупін презентували пісню під назвою “Білгород”. Композиція написана у жанрі шансону, і в ній автори закликають білгородців не боятися, адже скоро настане свобода.

“Кожна пісня “Культурного Десанту” має свою мету, і наша ціль зараз – закріпити стан сильної позиції, стан розуміння, що ми можемо більше, ніж думаємо, стан переможців, де умови диктує не ворог нам, а ми ворогу, відштовхуючись від своїх цінностей. Ми боротимемося доти, доки не повернемо все своє і всіх своїх назад. Ми присвячуємо пісню українцям і хочемо зафіксувати, що сили добра дійдуть до балансу і до відновлення справедливості”, - прокоментував прем’єру треку уродженець Черкас Сєрга на своїй сторінці в Instagram.

Також виконавці випустили саркастичний кліп на цю пісню, у якому можна побачити, як головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний проїжджає повз впізнавані місця Білгорода на військовій техніці.

“Нас там нема, але там є наші і ми їх обовʼязково захистимо. Хай живе вільна українська Слобожанщина”,- каже Чемеров.

“Відновлюємо справедливість і зайвий раз нагадуємо всім українцям, хто вирішуватиме де закінчується українська земля. Білогородці, щось трапилось? Тримайтесь, скоро будете вільними!” – також зазначається в описі до ролика, який вже з’явився на YouTube-каналі “Культурного десанту”.

У такий спосіб музиканти відреагували на події у Білгороді. Нагадаємо, наприкінці травня добровольці “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” провели у російському регіоні серію військових операцій. Кремль звинуватив у рейдах Україну. Наcправді у Білгороді утворилася так звана “сіра зона” під контролем РДК і легіону “Свобода Росії”.

Джерело: Апостроф