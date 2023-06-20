Відома київська художниця присвятила картину гайдамацькому дубу й козацькій церкві у Холодному Яру

Відома київська художниця Марина Соченко намалювала чудову картину, в якій поєднала тисячолітній дуб Максима Залізняка і Холодноярську козацьку церкву Петра Калнишевського, яка зведена неподалік від дуба.

- Мала натхнення від побаченого у дні вшанувань Героїв Холодного Яру, тож вирішила зробити подарунок організаторам, – говорить художниця. – Малювала рано-вранці, кого нікого більше не було надворі, але так вийшло, що до дуба підійшов поранений боєць з паличкою в руці, зупинився і задивився на високу крону дерева – він і потрапив на картину, хоча наперед таке не планувала… Насправді, дуб і церкву Калнишевського не можна бачити одночасно – малювалися вони з двох різних точок, але художній прийом було задіяно, щоб показати водночас як збереження української спадщини, так і відродження традицій в одній картині.

Марина Соченко працює у галузі монументального живопису. Зокрема, вона створила Києві, у каплиці Воздвиження Чесного Хреста Господнього (Української греко-католицької церкви), настінну фреску, присвячену Борцям за Волю України в усі часи. Про це свого часу повідомляло видання “Козацький край”. Поруч з воїнами Київської Русі, Козаччини і УНР – і сучасні воїни, що геройськи полягли у боях за Україну – зокрема, Андрій Кизило з Умані (позивний «Орел») та Ілля Ідель з Червоної Слободи (позивний «АГС»). Зображені на фресці були християнами але далеко не всі греко-католиками – скажімо, ті ж Герої часів Русі і Козаччини чи Герої УНР – Петро Болбочан, прославлений переможним походом на Крим і Петро Дяченко, полководець славетних “чорних запорожців”, які здобули цілий ряд перемог (більшість – на Черкащині) під час Першого Зимового походу Армії УНР…

Марина Соченко продовжує волонтерську діяльність, малює у госпіталях поранених бійців, портрети загиблих героїв. Започаткувала проєкт «Волонтери — дітям», в рамках якого провела серію виставок у школах Києва «Заради майбутнього України», з метою патріотичного виховання дітей. У складі високомобільної групи центру морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України декілька разів була на передовій лінії фронту, звідки привезла понад 100 портретів героїв-захисників України. Має в творчому доробку понад 50 персональних виставок. Учасниця багатьох групових всеукраїнських та міжнародних виставок.