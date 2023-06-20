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Очільник ГУР Кирило Буданов зустрівся з послом Японії

Дата: 20.06.2023
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Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова оприлюднила фото живого і неушкодженого очільника ГУР Кирила Буданова на зустрічі з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Джерело: Джапарова у Facebook

Пряма мова Джапарової: ” Не муляж (Кирил Буданов – ред.), всі учасники зустрічі живі та здорові”.

 Деталі: За її словами, всі учасники зустрічі з Мацудою Кунінорі дискутували, обмінювались думками, обговорювали плани.

Що було раніше:

  • Перед цим російська пропаганда запустила фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення Буданова.
  • Пізніше журнал Stern запевнив, що не публікував новину про поранення очільника ГУР Кирила Буданова, на який посилалась російська пропаганда.

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