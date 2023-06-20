На нараду на передовій Головномадувач ЗСУ Залужний прибув з шевроном із “Зоряних війн” і в супроводі генерала з Черкащини

Головнокомандувач ЗСУ Велерій Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ, уродженцем Черкащини Сергієм Шапталою відвідали підрозділи, який беруть участь у контрнаступі.

Про це повідомив сам Залужний та показав відео з поїздки.

«Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів», — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ також запевнив, що «операція продовжується згідно з планом».

Відзначимо, що своїм відео Залужний не лише спростував брехню путіна, який заявляв про нібито перебування генерала за кордоном, але й в чергове викликав захоплення в українців. Справа у тому, що на частині ролику Головнокомандувач носив на бронежилетів шеврон з бейбі Йодою – персонажем із “Зоряних війн”.

Бейбі Йода (малюк Йода) — персонаж серіалу «Мандалорець» зі всесвіту «Зоряних війн». Він належить до тієї ж раси, що і майстер-джедай Йода з оригінальної трилогії.

За сюжетом серіалу, бейбі Йода врятувався під час атаки сил безпеки Імперії на школу джедаїв, вимушено переховується та пригнічує свою силу. Згодом його рятує і надалі захищає мисливець за головами Дін Джарін.

Насправді малюка звуть Ґроґу, проте фанати за схожість з майстером-джедаєм прозвали його бейбі Йодою.

Джерело: Chas.News