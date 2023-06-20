﻿

На нараду на передовій Головномадувач ЗСУ Залужний прибув з шевроном із “Зоряних війн” і в супроводі генерала з Черкащини

Дата: 20.06.2023
Автор:

Генерал Залужний викликає страх у окупантів і щире захоплення в українців. Патч із персонажем "Зоряних війн" на бронежилеті генерала вчергове викликав позитивні емоції українців і роздратування окупантів, яких у нас називають "орками Мордора"...

Головнокомандувач ЗСУ Велерій Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ, уродженцем Черкащини Сергієм Шапталою відвідали підрозділи, який беруть участь у контрнаступі.

Про це повідомив сам Залужний та показав відео з поїздки.

«Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів», — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ також запевнив, що «операція продовжується згідно з планом».

Скріншот з відео: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (вже без бронежилета) і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала під час наради. На стіні - годинник з датою, 17.06.2023 - день, коли путін розказував, що Залужний - "за кордоном"

Відзначимо, що своїм відео Залужний не лише спростував брехню путіна, який заявляв про нібито перебування генерала за кордоном, але й в чергове викликав захоплення в українців. Справа у тому, що на частині ролику Головнокомандувач носив на бронежилетів шеврон з бейбі Йодою – персонажем із “Зоряних війн”.

Бейбі Йода (малюк Йода) — персонаж серіалу «Мандалорець» зі всесвіту «Зоряних війн». Він належить до тієї ж раси, що і майстер-джедай Йода з оригінальної трилогії.

За сюжетом серіалу, бейбі Йода врятувався під час атаки сил безпеки Імперії на школу джедаїв, вимушено переховується та пригнічує свою силу. Згодом його рятує і надалі захищає мисливець за головами Дін Джарін.

Насправді малюка звуть Ґроґу, проте фанати за схожість з майстером-джедаєм прозвали його бейбі Йодою.

Джерело: Chas.News

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 4 від червень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру