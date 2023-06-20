Бійці ССО зайшли в тил окупантам і “в прямому ефірі” знищили десяток російських найманців

Спецпризначенці 73-го морського центру ССО завжди викливали захват у представників НАТО на спільних навчаннях. Нині усі навички бійці блискуче відпрацьовують на практиці – на окупантах…

Бійці Сил спеціальних операцій показали відео ліквідації десятьох окупантів, яких застали зненацька у їхньому власному тилу. ССО змогли зайти в окопи противника та знищити росіян, які перебували там, про що свідчить відео, опубліковане прес-службою ССО у понеділок, 19 червня.

Сутичка відбулася на Південному напрямку, де окупанти намагаються укріпити свої оборонні редути після підтоплень. Попри це, українським захисникам вдалося обійти їх та напасти з тилу, зайшовши до окопів росіян.

«На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька», – повідомили у прес-службі ССО.

На відео видно, як українські спецпризначенці зайшли до російських окопів та швидко ліквідували присутніх там росіян. За даними ССО, під час сутички вдалося знищити десятьох окупантів.

У прес-службі повідомили, що деякі солдати РФ намагалися чинити опір, оговтавшись від несподіванки. Проте успіху окупанти не досягли, а українські військові зайняли позицію. За операцію відповідали бійці 73 морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.