Збірна України відмовилася від участі в чемпіонаті світу, коли до участі в ньому допустили збірну росії

З 16 по 19 червня 2023 року у м. Чачак (Сербія) триває чемпіонат світу з дитячого фітнесу, в якому мали брати участь українські спортсмени. Збірна команда України, приїхавши до Сербії 16 червня, дізналася про те, що Міжнародна федерація фітнесу і бодибілдинг та оргкомітет змагань допустили до участі у змаганнях команду росії. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Дізнавшись про факт допуску спортсменів з країни-агресора, юні українські майстри фітнесу разом із головним тренером збірної України з дитячо-юнацького фітнесу, заслуженим тренером України з бодибілдинг Антоніною Оробець ухвалили непохитне рішення – бойкотувати змагання, у яких братимуть участь представники держави-терористки та виступити під час реєстрації учасників турніру із заявою-протестом проти участі команди росії у міжнародних змаганнях з фітнесу та бодибілдинг.

«16 червня наша команда прибула на чемпіонат світу з дитячого фітнесу. На жаль, тільки сьогодні ми дізнались, що до змагань допущена команда росії. Ми висловлюємо протест проти допуску спортсменів росії до чемпіонату світу. В Україні зараз іде страшна війна на якій гинуть люди, гинуть діти і в цей самий час Міжнародна федерація фітнесу та бодибілдинг приймає в широкі обійми спортсменів з росії. Ми маємо бажання, щоб в майбутньому ніколи не допускали спортсменів з росії на міжнародні змагання і українські спортсмени мали змогу брати участь у турнірах, де не буде російських атлетів», — зазначила черкащанка Антоніна Оробець, головний тренер збірної України з дитячо-юнацького фітнесу, заслужений тренер України з бодибілдинг.

Про це повідомляє відділення НОК України в Черкаській області