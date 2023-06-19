Старі авто фестивалю у Львові допомогли зібрати кошти на сучасний бронеавтомобіль для медиків-добровольців

На початку червня у Львові відбувся благодійний фестиваль ретроавтомобілів Leopolis Grand Prix, однією з основних цілей якого став збір коштів на броньоване авто для Першого добровольчого мобільного шпиталю ім.Миколи Пирогова, повідомляє “Козацький край” ( Photo by: Solomiia Kvasniuk & Andriy Rodzoniak)

Під час події в Парку культури відвідувачі могли побачити автомобілі виробників різних країн і різних епох, – найстаршим з них більше ста років…

Фестиваль став чудовою нагодою для львів’ян і гостей міста не тільки полюбуватися на історичні авто, але й поспілкуватись з ентузіастами, колекціонерами і експертами цієї індустрії. Окрім того, відвідувачі фестивалю отримали унікальну можливість за символічний донат у 200 гривень проїхатись разом із власником ретроавтомобіля історичною трасою “Львівський трикутник” .

“Львівський трикутник” створюють сучасні вулиці Вітовського, Стрийська і Героїв Майдану – саме тут у 30-х роках минулого століття кілька років поспіль проходили гонки «Гран Прі Львів», які нарівні з «Гран Прі Монако» були частиною Світового Гран Прі. При цьому «Львівський трикутник» вважався тогочасними європейськими гонщиками одним з найскладніших треків для гонок: майже на всій протяжності він пересікався з трамвайними коліями, і значними перепадами висоти вулиць, вимощених базальтовою бруківкою.

Відроджений 2010 року ентузіастами з ГО «ЗАЗ-Козак», фестиваль став однією з туристичних родзинок Львова і так само, як у 1930-х, знову проводився щорічно. Проте нинішній фест-2023 став черговим «відродженням» після 4-річної перерви, спричиненої пандемією і повномасштабною війною.

Учасниками цьогорічного фестивалю стали:

ретро-автомобілі авто-фан-клубу “ЗАЗ-Козак” та десятків інших ретро-клубів України та Європи;

джип-клуб 4х4;

експонати з Київського військового музею;

спорткари 1990 та 2000 років та авто-клуб “Лео Львів”;

спеціальні гості — байкерські клуби “Хулігани”, “Десятка”, Harley Davidson, Lions Вulldogs та інші.

У програмі заходу були як традиційні речі так і елементи, актуальні під час війни: показові виступи від ДСНС України у Львівській області, майстер-класи з керування квадрокоптерами, курс домедичної допомоги, майстер-клас з військовій амуніції від Школи воїна, а також виступи музичних гуртів, майстер-класи для дітей, флорбол та зона фуд-кортів.

Ще одна особливість цьогорічного Leopolis Grand Prix — вхід для відвідувачів був вільним, натомість за допомогою додаткових активностей збиралися гроші для закупівлі броньованого реанімобіля для військових медиків.

По завершенню фестивалю його організатори заявили: «Цього року наш фестиваль був інший, але ми змогли зібрати 131 автомобіль з 5 країн (Україна, Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина) та 15 областей України! А також до нас долучились спорткари, клуб 4х4, мотоциклісти та велосипедисти – це вийшла справді велика виставка техніки!

Для ретроспільноти 4 роки перерви – вічність.

Ця зустріч була важлива для нас, проте ще важливішою вона була через благодійну місію – під час заходу зібрано 360 000 гривень!

Завдяки заїздам відвідувачів з власниками ретроавто трасою “Львівським Трикутник” за донат у 200 грн (всього провезли 265 осіб), лотереї з партнерами, благодійному аукціону, фотозоні, благодійній концертній програмі, дитячій зоні та просто скринькам для збору коштів ми змогли зібрати таку велику суму».

Більшу частину зібраних коштів передано Першому добровольчому мобільному шпиталю ім. Миколи Пирогова на придбання броньованого евакуаційного реанімобіля — 300тис.грн. Фонд “Птахи Перемоги” отримав 40 тис грн., Фонд “Trophy Volunteer” – 20 тис.грн.

Однією з родзинок фестивалю став так званий «Додж Тричверті» (причина фронтової назви – вантажопідйомність 750 кг або ж 3/4 тонни), американський армійський автомобіль, важкий позашляховик, створений фірмою Dodge спеціально для європейського бездоріжжя в часі Другої світової.

Автомобілі «Додж» є однією з живих ілюстрацій, які розвінчують дурні побрехеньки москви про те, що СРСР нібито «міг би й сам перемогти Гітлера». Адже навіть не рахуючи танків, літаків і всього решти, тільки таких «Доджів» СРСР отримав по лендлізу 24 902 одиниці!

Позашляховики Dodge WC (від англ. Weapons Carrier — «носій зброї») мали високу ступінь уніфікації, різні моделі використовувалися як автомобіль зв’язку, пересувна ремонтна майстерня, командирська, санітарна або штабна машина.

На фестиваль до Львова один з таких «Доджів» саме санітарної модифікації був привезений з Києва німецьким «Мерседесом» Першого добровольчого мобільного шпиталя.

Проводжаючи «Додж» до Львова, співзасновник ПДМШ Геннадій Друзенко заявив: «Знову, як і 80 років тому, разом з американськими союзниками ми боремось проти світового зла…Здолали Гітлера — здолаємо й Путлера!»