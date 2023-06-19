Фестиваль Нескореної Nації “Холодний Яр” відроджується – вже в липні він пройде у Мельниках

Організатори цьогорічного фестивалю поділилися радісною новиною на фейсбук-сторінці заходу. “Козацький край” цитує повідомлення дослівно: «Відновлення Nескорених»! Військові. Волонтери. Весь люд, для якого Україна — понад усе, 15-16 липня Холодний Яр чекає вас на Фестивалі Нескореної Nації.

Ми збираємося знову після перерви у часи великої війни, якої не знав світ ХХІ століття.

Збірку призначаємо у холодноярських лісах, як свого часу наші предки — воїни-гайдамаки та холодноярці, аби: зустріти побратимів, обійнятись, згадати полеглих наших братів і сестер, кращих з кращих, вічноживих у честі… Помолитись… Обмінятись досвідом, загартованим в боях… Послухати гутірки та українську музику. І просто відпочити в тиші під Холодноярським Сонцем.

Нехай дуби Холодного яру захистять нас і дадуть сили, а яри стануть нашим прихистком.

Нехай зоряне небо освітить наш шлях у ці темні часи!

Нехай вогонь Холодного яру, який ми запалимо разом, повіє з новою силою і освітить наш шлях до перемоги!