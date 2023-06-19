Фестиваль Нескореної Nації “Холодний Яр” відроджується – вже в липні він пройде у Мельниках

Фестиваль Нескореної Nації “Холодний Яр” повертається. Після минулорічної перерви, спричиненої повномасштабним вторгненням росії, після загибелі ряду організаторів та учасників фестивалю він дещо змінить формат та не змінить своєї суті – пропагуватиме Ідеї Nації, цементуватиме фундамент неподільної Української держави з вічними цінностями глибинної Української культури й культом Українських Героїв.
Організатори цьогорічного фестивалю поділилися радісною новиною на фейсбук-сторінці заходу. “Козацький край” цитує повідомлення дослівно:
«Відновлення Nескорених»! Військові. Волонтери. Весь люд, для якого Україна — понад усе, 15-16 липня Холодний Яр чекає вас на Фестивалі Нескореної Nації.
Ми збираємося знову після перерви у часи великої війни, якої не знав світ ХХІ століття.
Збірку призначаємо у холодноярських лісах, як свого часу наші предки — воїни-гайдамаки та холодноярці, аби: зустріти побратимів, обійнятись, згадати полеглих наших братів і сестер, кращих з кращих, вічноживих у честі… Помолитись… Обмінятись досвідом, загартованим в боях… Послухати гутірки та українську музику. І просто відпочити в тиші під Холодноярським Сонцем.
Нехай дуби Холодного яру захистять нас і дадуть сили, а яри стануть нашим прихистком.
Нехай зоряне небо освітить наш шлях у ці темні часи!
Нехай вогонь Холодного яру, який ми запалимо разом, повіє з новою силою і освітить наш шлях до перемоги!
Після відновлення ми продовжимо свій бій у пам’ять про загиблих побратимів і во ім’я майбутнього.
Во славу України!”