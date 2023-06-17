Український фільм презентують на Карловарському міжнародному кінофестивалі

Серед 11 ігрових і документальних повнометражних фільмів на пізній стадії виробництва є українська стрічка, повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів.
Одинадцять фільмів у процесі виробництва або постпродакшну з країн Центральної та Східної Європи, Балкан, колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу та Північної Африки змагатимуться за нагороди загальною вартістю 100 тисяч євро.
Фільм українською мовою під робочою назвою «Редакція» спільного виробництва України, Німеччини, Чехії та Словаччини режисера Романа Бондарчука запланований для релізу 01.02.2024. Авторам, як зазначається у пресрелізі, наразі не вистачає дистриб’ютора, торгового агента, фестивальної історії.
«Редакція» — пригодницький фільм, у якому добро протистоїть злу в ході розслідувань, погонь, стрілянини і пошуку правди. Зйомки тривали з липня до листопада 2021 року в Херсоні та області.
За сюжетом, молодий науковець Юра випадково стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів до редакції місцевої газети, щоб розголос у ЗМІ допоміг викрити злочинців, але за збігом обставин залишається працювати журналістом. Нова робота затягує його до химерного світу постправди, де факти не мають жодного значення, а реальність навколо практично ніколи не збігається з тим, що про неї пишуть в газеті. Водночас нова професія допомагає Юрі знайти справжню дружбу і кохання.
Співавторки сценарію — Алла Тютюнник та Дар’я Аверченко.
Роман Бондарчук — лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка (номінація «Кіномистецтво», 2019 рік), а також національних і міжнародних кінофестивалів. Як режисер документальних фільмів він співпрацював із телеканалами MDR, ZDF, ARTE та іншими. Серед найвідоміших його стрічок — «Вулкан» (дебютна стрічка, яка отримала 12 міжнародних нагород і була відібрана для показу на понад 50 фестивалях по всьому світу) та «Українські шерифи». Він є художнім керівником і членом відбіркового комітету Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Демонстрація проєктів для професіоналів галузі відбудеться в Карлових Варах під час цьогорічних Industry Days KVIFF.
Загалом найперспективніші проєкти, відібрані міжнародним журі в 3 категоріях, отримають нагороди загальною вартістю 115 тисяч євро.
57-й Міжнародний кінофестиваль триватиме з 30 червня до 8 липня 2023 року.