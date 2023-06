Український фільм презентують на Карловарському міжнародному кінофестивалі

Платформа Eastern Promises 57-го Карловарського міжнародного кінофестивалю оголосила 27 обраних кінопроєктів, які будуть представлені на презентаціях Works in Progress, Works in Development – Feature Launch і First Cut+ Works in Progress.

Серед 11 ігрових і документальних повнометражних фільмів на пізній стадії виробництва є українська стрічка, повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів. Одинадцять фільмів у процесі виробництва або постпродакшну з країн Центральної та Східної Європи, Балкан, колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу та Північної Африки змагатимуться за нагороди загальною вартістю 100 тисяч євро. Фільм українською мовою під робочою назвою «Редакція» спільного виробництва України, Німеччини, Чехії та Словаччини режисера Романа Бондарчука запланований для релізу 01.02.2024. Авторам, як зазначається у пресрелізі, наразі не вистачає дистриб’ютора, торгового агента, фестивальної історії. «Редакція» — пригодницький фільм, у якому добро протистоїть злу в ході розслідувань, погонь, стрілянини і пошуку правди. Зйомки тривали з липня до листопада 2021 року в Херсоні та області. За сюжетом, молодий науковець Юра випадково стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів до редакції місцевої газети, щоб розголос у ЗМІ допоміг викрити злочинців, але за збігом обставин залишається працювати журналістом. Нова робота затягує його до химерного світу постправди, де факти не мають жодного значення, а реальність навколо практично ніколи не збігається з тим, що про неї пишуть в газеті. Водночас нова професія допомагає Юрі знайти справжню дружбу і кохання. У ролях: Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Ганноченко, журналіст Дмитро Багненко, режисерка Жанна Озірна, драматург Максим Курочкін та блогер Сергій Іванов. Співавторки сценарію — Алла Тютюнник та Дар’я Аверченко. Роман Бондарчук — лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка (номінація «Кіномистецтво», 2019 рік), а також національних і міжнародних кінофестивалів. Як режисер документальних фільмів він співпрацював із телеканалами MDR, ZDF, ARTE та іншими. Серед найвідоміших його стрічок — «Вулкан» (дебютна стрічка, яка отримала 12 міжнародних нагород і була відібрана для показу на понад 50 фестивалях по всьому світу) та «Українські шерифи». Він є художнім керівником і членом відбіркового комітету Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. «Редакція» – це про те, що зараз найбільше хвилює мене. Це про дорогих мені людей і місця на півдні України, де я народився. Про провінційні газети на зразок тих, у яких я працював, коли був дуже молодим. Про химерну, вигадану реальність, яку вони вигадували, щоб привабити читачів. Як вони за хабар прикриють місцевих тіньових бізнесменів, які палили та вирубували ліси. Про наше останнє літо перед повномасштабною війною – хтось готувався, а більшість із нас просто проживали кожен день на повну, не помічаючи російських танків лише за 70 кілометрів від міста. Зараз частина цієї землі заполонена російськими терористами, які підірвали Каховську дамбу. Ті, чиї домівки залишилися цілими, під час артилерійського обстрілу евакуюють людей і тварин. Я хочу дати голос цим людям, щоб зберегти тепло цієї землі», – заявив Бондарчук. Демонстрація проєктів для професіоналів галузі відбудеться в Карлових Варах під час цьогорічних Industry Days KVIFF. Загалом найперспективніші проєкти, відібрані міжнародним журі в 3 категоріях, отримають нагороди загальною вартістю 115 тисяч євро. 57-й Міжнародний кінофестиваль триватиме з 30 червня до 8 липня 2023 року.