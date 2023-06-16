Мінні тральщики “Черкаси” і “Чернігів” вийшли в море біля берегів Шотландії

Мінні тральщики Черкаси і Чернігів, які Велика Британія має передати Військово-морським силам України, у п’ятницю вранці, 16 червня, вийшли в море біля берегів Шотландії.

Про це заявили Royal Navy in Scotland.

«Чудовий день для мореплавства, оскільки українські військові кораблі Чернігів та Черкаси сьогодні зранку вийшли з Росайта», — ідеться в повідомленні.

Про плани Британії передати українському флоту два кораблі — HMS Grimsby та HMS Shoreham — проєкту Sandown стало відомо влітку 2021 року. Це частина угоди між Україною та Об’єднаним Королівством щодо розвитку ВМС.

Згодом шукачів мін перейменували на Чернігів та Черкаси. Це імена втрачених після окупації Росією Криму тральщиків Військово-морських сил України. Зараз на цих кораблях проходять навчання українські екіпажі.